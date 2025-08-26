Autor Jeferson Tenório tem rede social excluída e alerta censura

Autor de 'O Avesso da Pele', livro vencedor do Prêmio Jabuti 2021, Jeferson Tenório tem perfil no Instagram excluído / Crédito: Carlos Macedo/Divulgação

O escritor carioca Jeferson Tenório, autor de “O Avesso da Pele” (2020) e “De onde eles vêm” (2024), teve seu perfil no Instagram removido da rede social por não cumprir as “diretrizes da plataforma”, como ele afirma ter sido comunicado. “No primeiro momento, achei que a minha conta havia sido hackeada, mas depois veio a confirmação de que o meu perfil foi banido pela empresa Meta sob alegação de que não se enquadrava nas diretrizes da plataforma”, explicou o autor em vídeo compartilhado nesta segunda-feira, 25, pela sociedade de advocacia que o representa.

Somando mais de 80 mil seguidores, a conta estava fora do ar desde o mês de junho, quando Jeferson fez a primeira tentativa de retornar à rede social, mas sem sucesso. Leia também | Instagram atualiza de novo e, mais uma vez, as redes vizinhas servem de inspiração

Instagram de Jeferson Tenório teria sido excluído por violar 'diretrizes' Ao O Globo, o escritor ganhador do Prêmio Jabuti de 2021 na categoria Romance Literário, relembrou ter recebido um aviso de que o perfil havia sido desativado junto a um procedimento para tentar recuperar a conta. Leia também | Jeferson Tenório defende papel da literatura como direito humano