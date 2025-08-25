Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 25/08/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda,25 de agosto de 2025 (25/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Carolina Passos
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 25 de agosto de 2025 (25/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Yesterday - A Trilha do Sucesso" é um longa-metragem dirigido por Danny Boyle. 

Após sofrer um acidente, Jack Malik percebe que ninguém ao seu redor conhece os Beatles. Vendo uma grande oportunidade, ele toma para si a autoria dos sucessos da banda, se tornando o novo ídolo mundial.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:

Yesterday - A Trilha do Sucesso

  • Quando: hoje, segunda, 25 de agosto de 2025 (25/08/2025) às 15h30min
  • Onde: canal aberto da TV Globo

