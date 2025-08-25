Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 25/08/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 25/08/2025Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda,25 de agosto de 2025 (25/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 25 de agosto de 2025 (25/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Yesterday - A Trilha do Sucesso" é um longa-metragem dirigido por Danny Boyle.
Após sofrer um acidente, Jack Malik percebe que ninguém ao seu redor conhece os Beatles. Vendo uma grande oportunidade, ele toma para si a autoria dos sucessos da banda, se tornando o novo ídolo mundial.
Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Yesterday - A Trilha do Sucesso
- Quando: hoje, segunda, 25 de agosto de 2025 (25/08/2025) às 15h30min
- Onde: canal aberto da TV Globo
Podcast Vida&Arte
O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui
Paul Weitz
Até que a Sorte nos SepareDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente