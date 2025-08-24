O que fazer em Fortaleza hoje, 24/08? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 24/08? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza neste domingo, 24 de agosto (24/08/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste domingo, 24 de agosto.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Os destaques da agenda cultural deste domingo, 24, é o show da banda Vanguart no Theatro Via Sul.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, domingo, 24 de agosto (24/08):
Domingo na Estação
- Com: Buliçosa: Sons do Brasil e América Latina
- Quando: das 11h30min às 14 horas
- Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito
Tá Meio Musical Esse Ambiente
- Com: Rogério Lima, Rommel, Theresa Rachel e Rebeca Câmara
- Quando: a partir das 15 horas
- Onde: Parque Rio Branco (avenida Pontes Vieira, s/n - Joaquim Távora)
- Mais informações: @tameiomusicalesseambiente
- Gratuito
Festa “Quando o Sol isfriá’
- Com: Grupo Kanjerê
- Quando: 16 horas
- Onde: Boteco Mauá (rua Visconde de Mauá, 3099 - Dionísio Torres)
- Quanto: R$ 15
- Vendas: Sympla
Tributo Mercedes Sosa
- Com: Indiana Nomma
- Quando: 18 horas
- Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
- Quanto: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira)
- Vendas: Sympla e bilheteria presencial
Noise Fest
- Com: Bandas Lixo Orgânico, Basttardz e Violated Rotten Tombs
- Quando: a partir das 18 horas
- Onde: Snake Bar (rua Carapinima, 1994 - Benfica)
- Quanto: R$ 20
- Vendas: Sympla
Vanguart
- Quando: 19 horas
- Onde: Theatro Via Sul (avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)
- Quanto: a partir de R$ 50
- Vendas: Uhuu
Show Mar Aberto
- Com: Gabriela Luz e Thiago Mart
- Quando: 19 horas
- Onde: Teatro Celina Queiroz (avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)
- Quanto: a partir de R$ 60
- Vendas: Sympla