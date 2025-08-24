Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 24/08? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza neste domingo, 24 de agosto (24/08/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste domingo, 24 de agosto.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Os destaques da agenda cultural deste domingo, 24, é o show da banda Vanguart no Theatro Via Sul.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, domingo, 24 de agosto (24/08):

Domingo na Estação

  • Com: Buliçosa: Sons do Brasil e América Latina
  • Quando: das 11h30min às 14 horas
  • Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito

Tá Meio Musical Esse Ambiente 

  • Com: Rogério Lima, Rommel, Theresa Rachel e Rebeca Câmara
  • Quando: a partir das 15 horas
  • Onde: Parque Rio Branco (avenida Pontes Vieira, s/n - Joaquim Távora)
  • Mais informações: @tameiomusicalesseambiente
  • Gratuito

Festa “Quando o Sol isfriá’

  • Com: Grupo Kanjerê
  • Quando: 16 horas
  • Onde: Boteco Mauá (rua Visconde de Mauá, 3099 - Dionísio Torres)
  • Quanto: R$ 15
  • Vendas: Sympla

Indiana Nomma apresenta show tributo à Mercedes Sosa no Cineteatro São Luiz
Indiana Nomma apresenta show tributo à Mercedes Sosa no Cineteatro São Luiz Crédito: Jose Francisco Diorio/Divulgação
Banda Vanguart anuncia show em Fortaleza no mês de agosto
Banda Vanguart anuncia show em Fortaleza no mês de agosto Crédito: Bárbara Moreira/Divulgação

Tributo Mercedes Sosa 

  • Com: Indiana Nomma
  • Quando: 18 horas
  • Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
  • Quanto: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira)
  • Vendas: Sympla e bilheteria presencial

Noise Fest

  • Com: Bandas Lixo Orgânico, Basttardz e Violated Rotten Tombs
  • Quando: a partir das 18 horas
  • Onde: Snake Bar (rua Carapinima, 1994 - Benfica)
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: Sympla

Vanguart

  • Quando: 19 horas
  • Onde: Theatro Via Sul (avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)
  • Quanto: a partir de R$ 50
  • Vendas: Uhuu

Show Mar Aberto

  • Com: Gabriela Luz e Thiago Mart
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Teatro Celina Queiroz (avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)
  • Quanto: a partir de R$ 60
  • Vendas: Sympla

