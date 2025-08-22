Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 22/08/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta,22 de agosto de 2025 (22/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 22 de agosto de 2025 (22/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa" é um longa-metragem dirigido por John Pasquin.

Ter combatido uma ameaça em um concurso de miss nos Estados Unidos faz da policial Gracie Hart uma verdadeira celebridade, o que não a agrada muito, já que a fama repentina a impede de trabalhar sob disfarce. Por causa disto, ela é remanejada para realizar a única função que pode ter no momento dentro da corporação policial: percorrer o circuito de programas de TV e ser o rosto oficial do FBI. Relutante de início, aos poucos, Gracie passa a aceitar melhor a ideia e, até mesmo, gostar da atenção que recebe.