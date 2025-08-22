Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 22/08/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 22/08/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta,22 de agosto de 2025 (22/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 22 de agosto de 2025 (22/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa" é um longa-metragem dirigido por John Pasquin. 

Ter combatido uma ameaça em um concurso de miss nos Estados Unidos faz da policial Gracie Hart uma verdadeira celebridade, o que não a agrada muito, já que a fama repentina a impede de trabalhar sob disfarce. Por causa disto, ela é remanejada para realizar a única função que pode ter no momento dentro da corporação policial: percorrer o circuito de programas de TV e ser o rosto oficial do FBI. Relutante de início, aos poucos, Gracie passa a aceitar melhor a ideia e, até mesmo, gostar da atenção que recebe.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Chamada de Barbie da agência, especialmente por sua nova parceira Sam Fuller, Gracie precisa voltar à ativa quando seus amigos Stan Fields, apresentador de concursos, e Cheryl Frazier, a vencedora do concurso de miss que participou, são sequestrados em Las Vegas. Sem querer perder Gracie como sendo a imagem da agência, o FBI a envia para uma conferência de imprensa em Las Vegas, juntamente com Sam, que tem a função de ser sua guarda-costas. Juntas elas precisam resolver o caso.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:

Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa

  • Quando: hoje, sexta, 22 de agosto de 2025 (22/08/2025) às 15h30min
  • Onde: canal aberto da TV Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar