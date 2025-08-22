Puyo Puyo Tetris 2S: Coloridos, vibrantes e ainda muito divertidos

O modo campanha, chamada Adventure Mode, apresenta um enredo leve e bem-humorado, lembrando jogos como Super Puzzle Fighter em seu exagero e simplicidade narrativa. O mapa-múndi e as conversas divertidas entre personagens dão ritmo às fases, mesmo que a história repita certas situações e use o recurso de “amnésia coletiva” para justificar reencontros. É mais um pano de fundo para os desafios do que um enredo profundo, mas funciona no que se propõe.

Puyo Puyo Tetris 2S reúne de forma vibrante dois clássicos dos quebra-cabeças: a precisão rigorosa do Tetris e as cadeias caóticas do Puyo Puyo — este último mais conhecido na Ásia, mas tão icônico quanto o jogo que para muitos simboliza os primórdios dos videogames. No Nintendo Switch 2, o título preserva a base sólida do lançamento de 2020 e introduz novidades, como o modo Versus Doubles e o recurso GameShare, que possibilita partidas locais mesmo com apenas uma cópia do jogo. Suas regras simples e acessíveis contrastam com a profundidade estratégica, tornando-o atraente tanto para veteranos quanto para jogadores ocasionais.

Durante a jogatina, os controles são responsivos, utilizando o esquema tradicional de botões e direcional analógico, ideal para partidas rápidas e precisas. A experiência com o novo recurso de controle por movimento do Joy-Con 2, que funciona como um mouse, não é tão satisfatória: a sensibilidade exagerada atrapalha o posicionamento das peças e deixa o jogador em desvantagem contra quem usa comandos convencionais. Para evitar frustrações, a recomendação é manter o controle tradicional, configurando a velocidade de queda das peças de acordo com o nível de conforto.

Visualmente, o jogo impressiona com cores saturadas, personagens expressivos e fundos nítidos. A alta resolução deixa cada peça — seja um Tetrimino ou um blob de Puyo — com aparência quase tátil. Mesmo sem diferenças drásticas em relação à versão anterior, a clareza visual mantém o jogador focado, sem poluição ou excesso de elementos na tela. É um jogo que chama atenção de quem assiste, funcionando bem tanto na TV quanto no modo portátil.

O áudio acompanha o clima descontraído, com efeitos sonoros claros e músicas animadas que combinam com a velocidade das partidas. Cada linha completada e cada reação dos personagens reforça o ritmo da jogabilidade. Não há realismo no sentido tradicional, mas sim uma identidade sonora consistente com o tom cartunesco do jogo, o que ajuda a manter o clima leve mesmo em partidas competitivas acirradas.

O fator de rejogabilidade é alto. São vários modos para um ou mais jogadores, partidas rápidas e desafios cronometrados, além de mecânicas únicas como o Fusion e o Doubles. No entanto, quem já possui a versão anterior do game pode sentir que as novidades não justificam o preço cheio da versão de Nintendo Switch 2. A ausência de um programa de atualização para donos da edição anterior é um ponto negativo que precisa ser destacado. Ainda assim, para quem está entrando agora na família de consoles atuais da Nintendo, esse é um pacote.