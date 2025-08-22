Puyo Puyo Tetris 2S: Coloridos, vibrantes e ainda muito divertidos

Puyo Puyo Tetris 2S: Coloridos, vibrantes e ainda muito divertidosCom visuais vibrantes, novo modo cooperativo e alta rejogabilidade, Puyo Puyo e Tetris retornam melhores do que nunca
Puyo Puyo Tetris 2S reúne de forma vibrante dois clássicos dos quebra-cabeças: a precisão rigorosa do Tetris e as cadeias caóticas do Puyo Puyo — este último mais conhecido na Ásia, mas tão icônico quanto o jogo que para muitos simboliza os primórdios dos videogames. No Nintendo Switch 2, o título preserva a base sólida do lançamento de 2020 e introduz novidades, como o modo Versus Doubles e o recurso GameShare, que possibilita partidas locais mesmo com apenas uma cópia do jogo. Suas regras simples e acessíveis contrastam com a profundidade estratégica, tornando-o atraente tanto para veteranos quanto para jogadores ocasionais.
O modo campanha, chamada Adventure Mode, apresenta um enredo leve e bem-humorado, lembrando jogos como Super Puzzle Fighter em seu exagero e simplicidade narrativa. O mapa-múndi e as conversas divertidas entre personagens dão ritmo às fases, mesmo que a história repita certas situações e use o recurso de “amnésia coletiva” para justificar reencontros. É mais um pano de fundo para os desafios do que um enredo profundo, mas funciona no que se propõe.
Durante a jogatina, os controles são responsivos, utilizando o esquema tradicional de botões e direcional analógico, ideal para partidas rápidas e precisas. A experiência com o novo recurso de controle por movimento do Joy-Con 2, que funciona como um mouse, não é tão satisfatória: a sensibilidade exagerada atrapalha o posicionamento das peças e deixa o jogador em desvantagem contra quem usa comandos convencionais. Para evitar frustrações, a recomendação é manter o controle tradicional, configurando a velocidade de queda das peças de acordo com o nível de conforto.
Visualmente, o jogo impressiona com cores saturadas, personagens expressivos e fundos nítidos. A alta resolução deixa cada peça — seja um Tetrimino ou um blob de Puyo — com aparência quase tátil. Mesmo sem diferenças drásticas em relação à versão anterior, a clareza visual mantém o jogador focado, sem poluição ou excesso de elementos na tela. É um jogo que chama atenção de quem assiste, funcionando bem tanto na TV quanto no modo portátil.
O áudio acompanha o clima descontraído, com efeitos sonoros claros e músicas animadas que combinam com a velocidade das partidas. Cada linha completada e cada reação dos personagens reforça o ritmo da jogabilidade. Não há realismo no sentido tradicional, mas sim uma identidade sonora consistente com o tom cartunesco do jogo, o que ajuda a manter o clima leve mesmo em partidas competitivas acirradas.
O fator de rejogabilidade é alto. São vários modos para um ou mais jogadores, partidas rápidas e desafios cronometrados, além de mecânicas únicas como o Fusion e o Doubles. No entanto, quem já possui a versão anterior do game pode sentir que as novidades não justificam o preço cheio da versão de Nintendo Switch 2. A ausência de um programa de atualização para donos da edição anterior é um ponto negativo que precisa ser destacado. Ainda assim, para quem está entrando agora na família de consoles atuais da Nintendo, esse é um pacote.
Davi Rocha é integrante do canal de Youtube Bacontástico