Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 22/08? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 22/08? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 22 de agosto (22/08/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 22 de agosto.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Os destaques da agenda cultural desta sexta, 22, é o Tributo a S.O.A.D na Vibe 085.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 22 de agosto (22/08):

Sexta da Diretoria

  • Com: Nilsinho SS e Joel Tomaz
  • Quando: a partir das 17 horas
  • Onde: Diretoria Vibes (rua Frederico Borges 125 - Meireles)
  • Vendas: Make My Night

Festa Alfândega

  • Com: Banda Fuzzy, Veneno e Soberano
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

Illa Nights 

  • Com: Marcos Lessa
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Illa Mare (avenida Beira-Mar, 3821 - Praia de Iracema)
  • Quanto: a partir de R$ 60
  • Mais informações e reserva: (85) 98215-1834 (WhatsApp)

Tributo a S.O.A.D

  • Com: Fuck the System
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Vibe 085 (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 25
  • Vendas: Sympla

Roda de Samba

  • Com: Gabi Nunes e Belinho da Silva
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: Sympla

Festa Elas N'areia acontece na Orla Beach Club, na Praia de Futuro
Festa Elas N'areia acontece na Orla Beach Club, na Praia de Futuro Crédito: WAV EVENTOS/DIVULGAÇÃO

Festa Elas N'areia 

  • Com: DJs Samila K, Monic, Isa e Beatriz Sald
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Orla Beach Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 3005 - Praia do Futuro)
  • Gratuito

Festa Víbora

  • Com: Bida Sar, Duda Quinderé, Isa, Volúpio, Maré House, Monstrava e Darwin
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Jamrock (rua dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema)
  • Quanto: a partir de R$ 35
  • Vendas: ShotGun

Festa Uma Sexta-feira bem Louca

  • Com: DJ Guto, Negona e DJ André
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Yolo Club (rua Perdigão de Oliveira, 657 - João XXIII)
  • Quanto: R$ 5
  • Vendas: OutGo

Farra do Zé

  • Com: Thiaguin, Austin Band e DJ Jay Lu
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Austin Pub (avenida Senador Virgílio Távora, 1727 - Meireles)
  • Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
  • Vendas: Make My Night

Projeto X

  • Com: Dj Carina, Dj VNNI, DJ Bruno Hedy e Dj Fixter
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Living (avenida Desembargador Moreira, 1175 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
  • Vendas: Make My Night

House Music All Night Long

  • Com: Rafiuskk, De Farias, Babita e Fefo
  • Quando: 23 horas
  • Onde: Fuzuê Club (rua Dragão do Mar, 72 - Centro)
  • Quanto: a partir de R$ 25
  • Vendas: OutGo

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar