O que fazer em Fortaleza hoje, 22/08? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 22/08? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 22 de agosto (22/08/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 22 de agosto.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Os destaques da agenda cultural desta sexta, 22, é o Tributo a S.O.A.D na Vibe 085.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 22 de agosto (22/08):
Sexta da Diretoria
- Com: Nilsinho SS e Joel Tomaz
- Quando: a partir das 17 horas
- Onde: Diretoria Vibes (rua Frederico Borges 125 - Meireles)
- Vendas: Make My Night
Festa Alfândega
- Com: Banda Fuzzy, Veneno e Soberano
- Quando: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
Illa Nights
- Com: Marcos Lessa
- Quando: 20 horas
- Onde: Illa Mare (avenida Beira-Mar, 3821 - Praia de Iracema)
- Quanto: a partir de R$ 60
- Mais informações e reserva: (85) 98215-1834 (WhatsApp)
Tributo a S.O.A.D
- Com: Fuck the System
- Quando: 21 horas
- Onde: Vibe 085 (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 25
- Vendas: Sympla
Roda de Samba
- Com: Gabi Nunes e Belinho da Silva
- Quando: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: Sympla
Festa Elas N'areia
- Com: DJs Samila K, Monic, Isa e Beatriz Sald
- Quando: 22 horas
- Onde: Orla Beach Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 3005 - Praia do Futuro)
- Gratuito
Festa Víbora
- Com: Bida Sar, Duda Quinderé, Isa, Volúpio, Maré House, Monstrava e Darwin
- Quando: 22 horas
- Onde: Jamrock (rua dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema)
- Quanto: a partir de R$ 35
- Vendas: ShotGun
Festa Uma Sexta-feira bem Louca
- Com: DJ Guto, Negona e DJ André
- Quando: 22 horas
- Onde: Yolo Club (rua Perdigão de Oliveira, 657 - João XXIII)
- Quanto: R$ 5
- Vendas: OutGo
Farra do Zé
- Com: Thiaguin, Austin Band e DJ Jay Lu
- Quando: 22 horas
- Onde: Austin Pub (avenida Senador Virgílio Távora, 1727 - Meireles)
- Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
- Vendas: Make My Night
Projeto X
- Com: Dj Carina, Dj VNNI, DJ Bruno Hedy e Dj Fixter
- Quando: 22 horas
- Onde: Living (avenida Desembargador Moreira, 1175 - Aldeota)
- Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
- Vendas: Make My Night
House Music All Night Long
- Com: Rafiuskk, De Farias, Babita e Fefo
- Quando: 23 horas
- Onde: Fuzuê Club (rua Dragão do Mar, 72 - Centro)
- Quanto: a partir de R$ 25
- Vendas: OutGo