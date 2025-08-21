Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 21/08/2025

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta,21 de agosto de 2025 (21/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 20 de agosto de 2025 (21/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Mais Que Especiais" é um longa-metragem dirigido por Oliver Nakache.

Há 20 anos, dois homens dedicam suas vidas a crianças e adolescentes com autismo. Responsáveis por duas organizações sem fins lucrativos, eles têm a função de ensinar jovens vindos de locais carentes a serem cuidadores de casos extremos.