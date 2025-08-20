Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 20/08/2025

Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta,20 de agosto de 2025 (20/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo / Crédito: Rua Bleecker/ Divulgação

Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 20 de agosto de 2025 (20/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Megan Leavey" é um longa-metragem dirigido por Gabriela Cowperthwaite . A agente da marinha americana Megan Leavey é uma especialista em treinamento de cães para detectar bombas. Ela é enviada ao Iraque, onde forma uma boa parceria com o cão Rex. Mas Megan é ferida e afastada do campo de batalha.

Enquanto isso, o cão permanece em atividade, e ela espera a aposentadoria do animal para poder adotá-lo. Antes desse prazo, no entanto, a ex-agente descobre que o cachorro sofrerá uma eutanásia e luta para reverter essa decisão. Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde: Sessão da Tarde hoje Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar: Megan Leavey Quando: hoje, quarta, 20 de agosto de 2025 (20/08/2025) às 15h30min



hoje, quarta, 20 de agosto de 2025 (20/08/2025) às 15h30min Onde: canal aberto da TV Globo