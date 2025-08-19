Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 19/08/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 19/08/2025Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça,19 de agosto de 2025 (19/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 19 de agosto de 2025 (19/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Até que a Sorte nos Separe" é um longa-metragem dirigido por Roberto Santucci.
Tino e Jane formam um casal comum, mas que têm suas vidas transformadas ao ganharem na loteria. Após 15 anos de muita ostentação, eles acabam gastando todo o dinheiro. Ao se ver quebrado, Tino aceita a ajuda do vizinho Amauri, um consultor financeiro metódico e que passa por uma grave crise conjugal. Para evitar que Jane descubra sobre a nova situação financeira, afinal ela está grávida do terceiro filho, o marido se envolve em diversas armações para fingir que tudo continua bem.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Até que a Sorte nos Separe
- Quando: hoje, terça, 19 de agosto de 2025 (19/08/2025) às 15h30min
- Onde: canal aberto da TV Globo
Até que a Sorte nos Separe