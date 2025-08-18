Tela Quente hoje: qual filme vai passar nesta segunda (18/08/2025)A Tela Quente desta segunda-feira (18/08) exibe o filme de ação "Fúria em Alto Mar", com início às 22h25min, logo após a novela "Vale Tudo" na TV Globo
Um submarino americano some quando o presidente da Rússia é sequestrado. O comandante Joe Glass então lidera uma perigosa missão para evitar a Terceira Guerra Mundial.
Veja o trailer do filme "Fúria em Alto Mar" que vai passar na Tela Quente hoje:
Filme da Tela Quente hoje (18/08/25)
- Fúria em Alto Mar
- Quando: hoje, segunda-feira, 18 de julho (18/07/2025), às 22h25min
- Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay