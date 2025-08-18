Tela Quente hoje: qual filme vai passar nesta segunda (18/08/2025)

A Tela Quente desta segunda-feira (18/08) exibe o filme de ação "Fúria em Alto Mar", com início às 22h25min, logo após a novela "Vale Tudo" na TV Globo

Um filme de ação será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 (18/08/2025). A exibição começa às 22h25min, na TV Globo, logo após "Vale Tudo". O longa "Fúria em Alto Mar" tem direção de Donovan Marsh.

Um submarino americano some quando o presidente da Rússia é sequestrado. O comandante Joe Glass então lidera uma perigosa missão para evitar a Terceira Guerra Mundial.