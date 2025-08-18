Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 18/08/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda,18 de agosto de 2025 (18/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 18 de agosto de 2025 (18/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Noiva Em Fuga" é um longa-metragem dirigido por Garry Marshall.

Maggie Carpenter possui um grave problema: não consegue se casar. Já tentou por três vezes, mas, na hora da cerimônia, algo acontece e ela sempre foge do altar. Quando a história chega aos ouvidos de Ike Graham, um jornalista machista da cidade grande, ele a publica em sua coluna e, logo em seguida, é demitido por não ter confirmado a história antes.