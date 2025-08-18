Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 18/08/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda,18 de agosto de 2025 (18/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Autor Carolina Passos
Carolina Passos Autor
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 18 de agosto de 2025 (18/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Noiva Em Fuga" é um longa-metragem dirigido por Garry Marshall.

Maggie Carpenter possui um grave problema: não consegue se casar. Já tentou por três vezes, mas, na hora da cerimônia, algo acontece e ela sempre foge do altar. Quando a história chega aos ouvidos de Ike Graham, um jornalista machista da cidade grande, ele a publica em sua coluna e, logo em seguida, é demitido por não ter confirmado a história antes.

Decidido a recuperar o emprego, Ike parte para a cidade de Maggie a fim de provar que a história da noiva fujona é verídica.

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:

Noiva Em Fuga

  • Quando: hoje, segunda, 18 de agosto de 2025 (18/08/2025) às 15h30min
  • Onde: canal aberto da TV Globo

