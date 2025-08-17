Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Temperatura Máxima hoje (17/08/25); filme de domingo na TV Globo

O filme "Megatubarão" será exibido neste domingo, 17 de agosto, às 12h35min, na sessão Temperatura Máxima da TV Globo
Autor Lillian Santos
Um filme de aventura será exibido na Temperatura Máxima deste domingo, 17 de agosto de 2025, às 12h35min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Megatubarão".

Na fossa mais profunda do oceano Pacífico, a tripulação de um submarino fica presa dentro do local depois de ser atacada por uma criatura pré-histórica que acreditavam estar extinta: um tubarão de mais de 20 metros de comprimento, o Megalodon. Para salvá-los, um oceanógrafo chinês contrata Jonas Taylor, um mergulhador especializado em resgates em água profundas que já encontrou a criatura anteriormente.

Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima

Assista ao trailer clicando aqui.

Filme da Temperatura Máxima hoje, 17

  • Megatubarão
  • Quando: hoje, domingo, 17 de agosto de 2025 (17/08/25), às 12h35min
  • Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay

