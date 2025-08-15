Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 15/08/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 15/08/2025Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta,15 de agosto de 2025 (15/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 15 de agosto de 2025 (15/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Velocidade Máxima" é um longa-metragem dirigido por Jan de Bont .
Psicopata coloca bomba em ônibus, que explodirá caso a velocidade seja reduzida para menos de 80 km/h. Jack Traven, um policial, e uma passageira que toma o volante tentam impedir o desastre. Oscar de melhor som e efeitos sonoros.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Velocidade Máxima
- Quando: hoje, sexta, 15 de agosto de 2025 (15/08/2025) às 15h30min
- Onde: canal aberto da TV Globo
