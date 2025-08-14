Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 14/08/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 14/08/2025Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta,14 de agosto de 2025 (14/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 14 de agosto de 2025 (14/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Superação: O Milagre da Fé" é um longa-metragem dirigido por Roxann Dawson .
John tem seu futuro promissor afastado por um trágico acidente que o que faz ser dado como morto. Certa de que sua fé pode alterar o rumo das coisas, Joyce, a mãe do garoto, pede a Deus por um milagre.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Superação: O Milagre da Fé
- Quando: hoje, quinta, 14 de agosto de 2025 (14/08/2025) às 15h30min
- Onde: canal aberto da TV Globo
