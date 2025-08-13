Alien Earth: entenda a nova série de ficção científica do Disney+Lançada no streaming nessa terça-feira, 12, primeira série da franquia é escrita e dirigida por Noah Hawley de "Fargo" e "Legion"
Com estreia dupla, a nova série da franquia Alien debutou nesta terça-feira, 12, no Disney+. Escrita e dirigida por Noah Hawley, de “Fargo” e “Legion”, o projeto intitulado de “Alien Earth” chega com a premissa de trazer o famoso oitavo passageiro para o planeta Terra em uma história inédita.
A seguir, confira detalhes sobre a série acompanhe o calendário de episódios:
Qual a história de Alien Earth? Entenda
Em Alien Earth, uma misteriosa nave espacial cai na Terra, dando início a uma descoberta fatídica que colocará um grupo de soldados táticos e a jovem Wendy, interpretada por Sydney Chandler, frente a frente com uma ameaça alienígena devastadora.
Enquanto busca por sobreviventes entre os destroços, a equipe encontra formas de vida predatórias e assustadoras, mais perigosas do que poderia imaginar. A ameaça crescente exige que o grupo lute para sobreviver e decida como lidar com a descoberta que pode mudar o destino do planeta.
Situada três anos antes dos eventos do primeiro filme da franquia Alien, de 1979, a série, criada por Noah Hawley, traz uma nova perspectiva do universo do xenomorfo, combinando terror e ficção científica em uma trama que promete redefinir os limites da sobrevivência humana diante de uma ameaça extraterrestre.
Quantos episódios Alien Earth terá? Veja o calendário
A primeira temporada de Alien Earth está confirmada para ter oito episódios.
O criador Noah Hawley definiu o primeiro ano da série como uma “prova do conceito”, referindo-se a transformar a trama do xenomorfo em uma série semanal. Em entrevistas, ele também deixou aberta a possibilidade de renovação para futuras temporadas.
Confira a seguir o calendário de lançamentos dos episódios semanais de Alien Earth, disponíveis toda terça-feira às 21 horas no Disney+.
- Episódios 1 e 2: 12 de agosto
- Episódio 3: 19 de agosto
- Episódio 4: 26 de agosto
- Episódio 5: 2 de setembro
- Episódio 6: 9 de setembro
- Episódio 7: 16 de setembro
- Episódio 8: 23 de setembro
Precisa assistir aos filmes da franquia Alien para entender a série Alien Earth?
Alien Earth conta uma história independente dos filmes da franquia.
A série já começa com o elemento inédito de ser completamente ambientada no planeta Terra, além de situar os seus personagens em um período que antecede o primeiro encontro canônico dos humanos e dos xenomorfos que havia sido estabelecido em Prometheus e sua sequência, Alien Covenant.
Apesar disso, existem conexões entre os filmes e a série por ambas serem situadas no mesmo universo. A principal delas é a presença da Weyland-Yutani, uma empresa que está em busca da imortalidade humana por meio de pesquisas com vida extraterrestre.