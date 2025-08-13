Alien Earth: entenda a nova série de ficção científica do Disney+

Alien Earth chega nesta terça-feira, 12, com dois episódios e uma premissa inédita na franquia. Saiba qual: / Crédito: Divulgação/Disney+

Com estreia dupla, a nova série da franquia Alien debutou nesta terça-feira, 12, no Disney+. Escrita e dirigida por Noah Hawley, de “Fargo” e “Legion”, o projeto intitulado de “Alien Earth” chega com a premissa de trazer o famoso oitavo passageiro para o planeta Terra em uma história inédita. A seguir, confira detalhes sobre a série acompanhe o calendário de episódios:

Em Alien Earth, uma misteriosa nave espacial cai na Terra, dando início a uma descoberta fatídica que colocará um grupo de soldados táticos e a jovem Wendy, interpretada por Sydney Chandler, frente a frente com uma ameaça alienígena devastadora. Enquanto busca por sobreviventes entre os destroços, a equipe encontra formas de vida predatórias e assustadoras, mais perigosas do que poderia imaginar. A ameaça crescente exige que o grupo lute para sobreviver e decida como lidar com a descoberta que pode mudar o destino do planeta. Situada três anos antes dos eventos do primeiro filme da franquia Alien, de 1979, a série, criada por Noah Hawley, traz uma nova perspectiva do universo do xenomorfo, combinando terror e ficção científica em uma trama que promete redefinir os limites da sobrevivência humana diante de uma ameaça extraterrestre.

Quantos episódios Alien Earth terá? Veja o calendário A primeira temporada de Alien Earth está confirmada para ter oito episódios. O criador Noah Hawley definiu o primeiro ano da série como uma “prova do conceito”, referindo-se a transformar a trama do xenomorfo em uma série semanal. Em entrevistas, ele também deixou aberta a possibilidade de renovação para futuras temporadas. Confira a seguir o calendário de lançamentos dos episódios semanais de Alien Earth, disponíveis toda terça-feira às 21 horas no Disney+.