Ivan Lins faz show comemorativo em Fortaleza no mês de agosto

Cantor e compositor Ivan Lins celebra 80 anos de idade com show em Fortaleza; ingressos estão esgotados
Nome de destaque na música popular brasileira, o cantor e compositor Ivan Lins retorna a Fortaleza para uma apresentação especial no mês de agosto. Celebrando 80 anos, sendo mais de cinco décadas de carreira artística, o músico faz show no Teatro RioMar no dia 22 deste mês.

Conhecido por inúmeras canções de sucesso, como “Depende de nós”, “Começar de novo”, “Novo tempo”, “Vieste”, “Madalena”, “Vitoriosa” e outras composições que marcaram a MPB, o show na capital cearense terá momentos que devem emocionar o público.

Na ocasião, além de apostar em um repertório que revisita sua longa trajetória, Ivan também apresenta a canção, ainda inédita, “Meninos de Gaza”, repetindo a parceria de anos com a cantora Simone Guimarães.

No palco do teatro de Fortaleza, Ivan recebe seu filho e diretor artístico do show, Cláudio Lins, com quem apresenta um dueto especial. Os ingressos para o show de Ivan Lins em Fortaleza estão esgotados.

Ivan Lins em Fortaleza

  • Quando: sexta-feira, 22 de agosto de 2025, às 21 horas
  • Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Ingressos esgotados

