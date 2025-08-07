Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 07/08/2025

Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta,07 de agosto de 2025 (05/08/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 07 de agosto de 2025 (07/08/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Tomb Raider: A Origem" é um longa-metragem dirigido por Gary Alazraki.

Lara Croft, a filha independente de um aventureiro desaparecido, deve se esforçar além de seus limites quando descobre a ilha onde seu pai, Lord Richard Croft desapareceu.