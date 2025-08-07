Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 07/08/2025

Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta,07 de agosto de 2025 (05/08/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 07 de agosto de 2025 (07/08/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Tomb Raider: A Origem" é um longa-metragem dirigido por Gary Alazraki.

Lara Croft, a filha independente de um aventureiro desaparecido, deve se esforçar além de seus limites quando descobre a ilha onde seu pai, Lord Richard Croft desapareceu.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:

Tomb Raider: A Origem

  • Quando: hoje, quinta, 07 de agosto de 2025 (07/08/2025) às 15h25min
  • Onde: canal aberto da TV Globo

