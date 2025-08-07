Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 07/08/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 07/08/2025Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta,07 de agosto de 2025 (05/08/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 07 de agosto de 2025 (07/08/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Tomb Raider: A Origem" é um longa-metragem dirigido por Gary Alazraki.
Lara Croft, a filha independente de um aventureiro desaparecido, deve se esforçar além de seus limites quando descobre a ilha onde seu pai, Lord Richard Croft desapareceu.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Tomb Raider: A Origem
- Quando: hoje, quinta, 07 de agosto de 2025 (07/08/2025) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo
Podcast Vida&Arte
O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui
Paul Weitz