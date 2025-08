Fábio Assunção relembra assédio na infância: ‘Não sabia formular'

Durante quadro no Fantástico, Fábio Assunção relembrou do assédio que sofreu durante a infância

Durante participação no Fantástico, exibido no último domingo, 3, na TV Globo, o ator compartilhou uma memória da infância que surpreendeu os presentes do quadro “Pode perguntar”.

“Eu tive um vizinho quando era garoto, que me chamou para ir para o apartamento dele em Santos. Eu entrei, ele começou a me mostrar um monte de revista. (...) Colocou a mão em mim, ele pegou e botou a mão e eu saí correndo”, recordou.

Fábio Assunção detalha que, na época, tinha uns oito ou nove anos. A revelação aconteceu após a entrevistadora Josi comentar sobre o alto índice de denúncias de assédio de artistas mulheres, e perguntar a Fábio se ele já presenciou alguma “situação parecida”.