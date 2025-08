Death Stranding 2: O retorno a uma jornada grandiosa

O roteiro, escrito em parceria por Kenji Yano e Shuyo Murata, deixa de lado o excesso de diálogos e apresenta a narrativa mais clara de Kojima desde “Metal Gear Solid 3”. Neil, um novo mistério vivido pelo ator italiano Luca Marinelli, traz à tona o carisma nostálgico do protagonista clássico da franquia “Metal Gear”, Solid Snake, enquanto Higgs retorna como um vilão excêntrico e extravagante em confrontos que combinam tiroteios tradicionais com cenas quase surreais. Cada arco termina com um significado emocional claro, mesmo entre cyborgues que riem como bebês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nos controles, o DualSense mostra o peso virtual da carga: os gatilhos ficam mais firmes quando a mochila está pesada e o feedback vibra a cada pedra. Quando a tensão aumenta, as armas não letais respondem com precisão, especialmente os rifles de assalto e as granadas feitas com munição hemática, que contém sangue capaz de causar efeitos prejudiciais às criaturas inimigas do jogo.

Visualmente, o jogo impressiona desde o primeiro momento: partículas de chuva desgastam as rochas, rios transbordam em tempo real e a iluminação global colore desertos, florestas e neves australianas com um realismo cinematográfico impressionante e detalhes minuciosos. O setor de áudio também está perfeito, com sons que combinam ventos assustadores, passos rangendo sobre metal úmido e agudos de cordas que aumentam o suspense. Músicas licenciadas aparecem em momentos-chave, destacando alívio ou melancolia sem atrapalhar os diálogos.

O jogo possui uma campanha extensa, mas mesmo depois de cerca de 55 horas para completá-lo, o pós-jogo incentiva a otimizar rotas, melhorar a rede de monorail e buscar o cobiçado ranking Lenda das Lendas em centenas de entregas.

Entre os altos e baixos, sobressaem o ritmo mais acelerado, o repertório ampliado e o sistema de cooperação assíncrona, que transforma cada ponte erguida por estranhos em um verdadeiro ato de solidariedade num mundo fragmentado. Entre os deslizes, o excesso de músicas de encerramento enfraquece o impacto das faixas, e a curva de aprendizado inicial ainda assusta quem não vivenciou a primeira aventura, mesmo com o resumo disponível.