O que fazer em Fortaleza hoje, 02/08? Veja agenda de festas e shows

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 2 de agosto.

Os destaques da agenda cultural deste sábado, 2, é a Festa Solare, com DJ Rodrigo Lobbão, DJ Léo Reis, Márcio Maahs e Julie Gadelha; e as apresentações de Felipim e Diretoria S/A, no Pagode da Diretoria.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 2 de agosto (02/08):

Giga Musical

Com: Janderson Amorim



Janderson Amorim Quando: das 11h30min às 13h30min



das 11h30min às 13h30min Onde: Shopping Giga Mall (rua José Hipólito, 264 - Messejana)



Shopping Giga Mall (rua José Hipólito, 264 - Messejana) Mais informações: @gigamallmessejana



@gigamallmessejana Gratuito

Inner Circle

Quando: 15 horas



15 horas Onde: Orla Praia Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 3005 - Praia do Futuro)



Orla Praia Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 3005 - Praia do Futuro) Mais informações: @orlapraiaclub

Despedida das Férias

Com: Transacionais, Superbanda e DJ Marcos BDR



Transacionais, Superbanda e DJ Marcos BDR Quando: a partir das 16 horas



a partir das 16 horas Onde: Tempero do Mangue (rua Sabiaguaba, 100 - Sabiaguaba)



Tempero do Mangue (rua Sabiaguaba, 100 - Sabiaguaba) Quanto: R$ 30



R$ 30 Vendas: Sympla

Pagode da Diretoria

Com: Felipim e Diretoria S/A



Felipim e Diretoria S/A Quando: a partir das 16 horas



a partir das 16 horas Onde: Pagode da Diretoria (avenida Antônio Justa, 3525 - Meireles)



Pagode da Diretoria (avenida Antônio Justa, 3525 - Meireles) Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)



R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira) Vendas: Make My Night

Diretoria Vibes

Com: Edivis e Joy Alves



Edivis e Joy Alves Quando: 16 horas



16 horas Onde: Diretoria Vibes (rua Frederico Borges 125 - Meireles)



Diretoria Vibes (rua Frederico Borges 125 - Meireles) Vendas: Make My Night

Festa Solare - Despedida das Férias

Com: DJ Rodrigo Lobbão, DJ Léo Reis, Márcio Maahs e Julie Gadelha



DJ Rodrigo Lobbão, DJ Léo Reis, Márcio Maahs e Julie Gadelha Quando: das 16 horas à meia-noite



das 16 horas à meia-noite Onde: Órbita Blue (avenida Clóvis Arrais Maia, 3879 - Praia do Futuro)



Órbita Blue (avenida Clóvis Arrais Maia, 3879 - Praia do Futuro) Quanto: R$ 12 (couvert)

Meu Pagode

Com: Faixa 1 & Maestria



Faixa 1 & Maestria Quando: 16 horas



16 horas Onde: Tô no Bar (avenida Treze de Maio, 2835 - Benfica)



Tô no Bar (avenida Treze de Maio, 2835 - Benfica) Quanto: R$ 30



R$ 30 Vendas: OutGo

João Bosco se apresenta no Teatro RioMar Fortaleza Crédito: Taina Faco/divulgação

Calçadinha

Com: Banda Mimão com Léo e DJs Dado & Ariza



Banda Mimão com Léo e DJs Dado & Ariza Quando: a partir das 16h30min



a partir das 16h30min Onde: Calçadinha Bar (rua Carlos Vasconcelos, 692 - Meireles)



Calçadinha Bar (rua Carlos Vasconcelos, 692 - Meireles) Mais informações: @calcadinhabar

Música no Complexo

Com: Luiza Nobel



Luiza Nobel Quando: 17 horas



17 horas Onde: Complexo da Sabiaguaba (rua Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba)



Complexo da Sabiaguaba (rua Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba) Mais informações: @complexodasabiaguaba



@complexodasabiaguaba Gratuito

Vila Azul do Mar

Com: Camila Marieta e Dayana Silver



Camila Marieta e Dayana Silver Quando: a partir das 17 horas



a partir das 17 horas Onde: Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Aquiraz)



Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Aquiraz) Mais informações: @vilaazuldomar



@vilaazuldomar Gratuito

Grande Encontro dos Forrozeiros

Com: DJ Jay Lu, Suzy Navarro e Painel de Controle



DJ Jay Lu, Suzy Navarro e Painel de Controle Quando: 17 horas



17 horas Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)



Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota) Quanto: R$ 43 (couvert)



R$ 43 (couvert) Vendas: OutGo

Femina Sounds - Come Inna Di Dance

Com: DJs Nayma Lima e Amanda Sartre



DJs Nayma Lima e Amanda Sartre Quando: 17 horas



17 horas Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)



Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema) Gratuito

Cantinho do Frango

Com: Grupo Academia e Banda Rebento



Grupo Academia e Banda Rebento Quando: a partir das 18 horas



a partir das 18 horas Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)



Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota) Quanto: a partir de R$ 25 (couvert)



a partir de R$ 25 (couvert) Mais informações: @cantinhodofrangooficial

Tributo a Tim Maia

Com: CJota Soul



CJota Soul Quando: 18h30min



18h30min Onde: Grand Shopping Messejana (avenida Frei Cirilo, 3840 - Messejana)



Grand Shopping Messejana (avenida Frei Cirilo, 3840 - Messejana) Mais informações: @grandshoppingoficial



@grandshoppingoficial Gratuito

Tributo a Raul Seixas

Com: Banda Cancerianos sem Lar

Banda Cancerianos sem Lar Quando: 19 horas

19 horas Onde: Terrazo Shopping (avenida dos Jardins, 864 - Coaçu, Eusébio)

Terrazo Shopping (avenida dos Jardins, 864 - Coaçu, Eusébio) Gratuito

Criolo

Quando: 19 horas



19 horas Onde: Iguatemi Hall (avenida Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)



Iguatemi Hall (avenida Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 90



a partir de R$ 90 Vendas: Ingresse.com e bilheteria

House Garden Boozers Night

Com: André Luã



André Luã Quando: 19 horas



19 horas Onde: House Garden Pub (rua Doutor José Lino, 126 - Varjota)



House Garden Pub (rua Doutor José Lino, 126 - Varjota) Quanto: R$ 15



R$ 15 Vendas: Sympla