O que fazer em Fortaleza hoje, 20/07? Veja agenda de festas e shows

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana de férias.

O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste domingo, 20 de julho.

Nas férias em Fortaleza, os destaques da agenda cultural deste domingo, 20, é o show da cantora Luiza Nobel no MIS, e apresentação da Banda do Piamarta no Theatro José de Alencar.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, domingo, 20 de julho (20/07):

Pré Exquenta Fortal

Com: Paulo Calado, DJ Heverton, Pedro Hara, Lukinha, Jozzú e Banda Verão S.A



Paulo Calado, DJ Heverton, Pedro Hara, Lukinha, Jozzú e Banda Verão S.A Quando: a partir das 11 horas



a partir das 11 horas Onde: Sunrise Beach Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 4987 - Antonio Diogo)



Sunrise Beach Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 4987 - Antonio Diogo) Quanto: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira)



R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira) Vendas: OutGo

Riô Fortaleza

Com: Sambacorde e Grupo QDS



Sambacorde e Grupo QDS Quando: a partir das 14h30min



a partir das 14h30min Onde: Riô Fortaleza (rua Frei Mansueto, 662 - Meireles)



Riô Fortaleza (rua Frei Mansueto, 662 - Meireles) Quanto: R$ 20 (couvert)



R$ 20 (couvert) Mais informações: @riofortaleza

Show Nobel de Mel

Com: Luiza Nobel



Luiza Nobel Quando: das 15h30 às 17h30min



das 15h30 às 17h30min Onde: Museu da Imagem e do Som (avenida Barão de Studart, 410 - Meireles)



Museu da Imagem e do Som (avenida Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito

Dipas é atração do Festival Bora Crédito: Igor de Melo/Divulgação

Dobingo

Com: Piájay, DJ Rafa, Mais Melanina, Jorge do Pagode e Samba de Pai Pra Filha



Piájay, DJ Rafa, Mais Melanina, Jorge do Pagode e Samba de Pai Pra Filha Quando: 16 horas



16 horas Onde: Barraca foi Sol (Praia da Leste, s/n - Moura Brasil)



Barraca foi Sol (Praia da Leste, s/n - Moura Brasil) Mais informações: @festivalborafortaleza



@festivalborafortaleza Gratuito

Baile Da Pilhada

Com: DJs Gabephase, Lolost, Matusa e Murimetal



DJs Gabephase, Lolost, Matusa e Murimetal Quando: 16 horas



16 horas Onde: Brisa Bar (rua Ildefonso Albano, 1614 - Meireles)



Brisa Bar (rua Ildefonso Albano, 1614 - Meireles) Quanto: R$ 10



R$ 10 Vendas: ShotGun

Mestre Sussa

Com: Quarteto 4e20 e Davi Correia



Quarteto 4e20 e Davi Correia Quando: a partir das 16h20min



a partir das 16h20min Onde: Mestre Sussa (avenida Beira Mar, 3222 - Meireles)



Mestre Sussa (avenida Beira Mar, 3222 - Meireles) Mais informações: @mestresussa



@mestresussa Com cobrança de couvert