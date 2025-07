O que fazer em Fortaleza hoje, 19/07? Veja agenda de festas e shows

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana de férias.

Nas férias em Fortaleza, os destaques da agenda cultural deste sábado, 19, são as festas Pa Gode For All, na Arena Iracema, que terá diversas atrações da Cidade, e a festa WOW 2025, no Marina Park Hotel.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 19 de julho (19/07):

Show Bordando o Sete

Com: Samuel Rocha



Samuel Rocha Quando: 16 horas



16 horas Onde: Ponte dos Ingleses (rua dos Cariris, s/n - Praia de Iracema)



Ponte dos Ingleses (rua dos Cariris, s/n - Praia de Iracema) Mais informações: @festivalborafortaleza



@festivalborafortaleza Gratuito

Pagode no Paraíso

Com: Belinho e Felipim



Belinho e Felipim Quando: a partir das 16 horas



a partir das 16 horas Onde: Tempero do Mangue (rua Sabiaguaba, 100 - Sabiaguaba)



Tempero do Mangue (rua Sabiaguaba, 100 - Sabiaguaba) Quanto: R$ 25



R$ 25 Vendas: Sympla

Pa Gode For All

Com: Mulher Barbada, Vanessa A Cantora, Dino, Silas e Breno Mendes



Mulher Barbada, Vanessa A Cantora, Dino, Silas e Breno Mendes Quando: 16 horas



16 horas Onde: Arena Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)



Arena Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Centro) Quanto: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira)



R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira) Vendas: Sympla

Mestre Sussa

Com: DJ Tauí Castro, Banda Pira e Baile de Ramos



DJ Tauí Castro, Banda Pira e Baile de Ramos Quando: a partir das 16h20min



a partir das 16h20min Onde: Mestre Sussa (avenida Beira Mar, 3222 - Meireles)



Mestre Sussa (avenida Beira Mar, 3222 - Meireles) Mais informações: @mestresussa



@mestresussa Com cobrança de couvert

Festa Vai Rolar um Lance

Com: DJs Dado, Ariza e Sora



DJs Dado, Ariza e Sora Quando: às 17 horas



às 17 horas Onde: Calçadinha Bar (rua Carlos Vasconcelos, 692 - Meireles)



Calçadinha Bar (rua Carlos Vasconcelos, 692 - Meireles) Mais informações: @calcadinhabar

Baile do Ganja é atração do Festival Bora Crédito: alexandregennariphotography/Divulgação

Negro Piche

Com: Samba Kanjerê e DJ Bugzinha



Samba Kanjerê e DJ Bugzinha Quando: 17 horas



17 horas Onde: rua dos Tabajaras, s/n - Praia de Iracema



rua dos Tabajaras, s/n - Praia de Iracema Mais informações: @festivalborafortaleza



@festivalborafortaleza Gratuito

Festival Bora

Com: Outragalera, Baile do Ganja, Fernando Catatau convida ⁠Mumutante, Kátia Freitas, Marta Aurélia e Hierro e BNegão



Outragalera, Baile do Ganja, Fernando Catatau convida ⁠Mumutante, Kátia Freitas, Marta Aurélia e Hierro e BNegão Quando: a partir das 17 horas



a partir das 17 horas Onde: Estoril (rua dos Tabajaras, 397 - Praia de Iracema)



Estoril (rua dos Tabajaras, 397 - Praia de Iracema) Mais informações: @festivalborafortaleza



@festivalborafortaleza Gratuito

Brikynn

Com: Redchess



Redchess Quando: a partir das 17 horas



a partir das 17 horas Onde: Brikynn Pub (rua Eduardo Garcia, 301 - Aldeota)



Brikynn Pub (rua Eduardo Garcia, 301 - Aldeota) Mais informações: @brikynn



@brikynn Com cobrança de couvert

Baile de Beco

Com: Princesinhas de Favela



Princesinhas de Favela Quando: 18 horas



18 horas Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)



Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema) Mais informações: @festivalborafortaleza



@festivalborafortaleza Gratuito

Tô de Férias no Floresta!

Com: DJ Cabeleira, Banda Singular, SK85 e Retrato Ventura



DJ Cabeleira, Banda Singular, SK85 e Retrato Ventura Quando: 18 horas



18 horas Onde: Floresta Bar (avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)



Floresta Bar (avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota) Quanto: R$ 35



R$ 35 Vendas: Sympla

Yrden Legends

Com: Banda Yrden



Banda Yrden Quando: 18h30min



18h30min Onde: CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)



CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito, retirada de ingresso no OutGo

Festa Gigabite

Com: Berlim Tropical



Berlim Tropical Quando: 19 horas



19 horas Onde: Hifive Discos e Bar (Vila Bachá, 5 - Meireles)



Hifive Discos e Bar (Vila Bachá, 5 - Meireles) Quanto: R$ 11,82



R$ 11,82 Vendas: OutGo