Siege X é renovação bem-vinda para a franquia Rainbow Six

“Rainbow Six Siege X” marca os dez anos do consagrado jogo de tiro tático da Ubisoft com uma mistura ousada entre inovação e nostalgia. A base continua sendo o famoso embate entre times de ataque e defesa em ambientes fechados e objetivos estratégicos, mas agora há uma camada nova com o modo Dual Front, que introduz partidas 6v6 com respawns e mapas maiores, apostando em dinâmicas mais aceleradas e caóticas.

No universo de “Siege”, os personagens e a trama continuam em segundo plano, como sempre. A principal atenção está no gameplay, mas agora há um esforço para enriquecer o contexto através de eventos narrativos no modo dual front. Com mais de 70 operadores, cada um com habilidades próprias, o jogo traz à mente o estilo tático de Counter-Strike, misturado com uma pitada do gênero “hero-shooter”, famoso graças a títulos como “Overwatch”.