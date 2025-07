Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 11/07/2025

Percy Jackson e seus amigos Annabeth e Grover levam uma vida normal no Acampamento Meio-Sangue,- apesar de Percy sentir falta do pai, Poseidon, que nunca mais manteve contato. Um dia, o local é atacado por um monstro enviado por Luke, que consegue romper a proteção mágica do acampamento.

Com o local em perigo, Percy e os amigos partem em uma aventura em busca do velocino de ouro, um objeto místico que pode revitalizar a árvore mágica responsável pela proteção do acampamento. O que eles não esperavam era que Luke estaria atrás do mesmo objeto, já que deseja trazer à vida o poderoso Cronos, derrotado por Zeus, Poseidon e Hades há milênios atrás..

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:

Percy Jackson e o Mar de Monstros





Quando: hoje, sexta, 11 de julho de 2025 (11/07/2025) às 15h25min



hoje, sexta, 11 de julho de 2025 (11/07/2025) às 15h25min Onde: canal aberto da TV Globo

Podcast Vida&Arte

