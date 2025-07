Série de jogos de corrida ganha bom lançamento com "F1 25"

"F1 25" é o novo capítulo da tradicional série de jogos de Fórmula 1 desenvolvida pela Codemasters e publicada pela EA. Com melhorias sutis, mas importantes, o game oferece uma das experiências mais completas e acessíveis para fãs — e não fãs — do automobilismo. A sensação de controle, por exemplo, está mais refinada, especialmente ao usar controle tradicional. Curvas longas exigem menos correções com o analógico, e o comportamento dos pneus se tornou mais sensível: sair da pista e acumular sujeira nos compostos afeta diretamente o desempenho, algo que pode surpreender quem acelera com agressividade. Jogar com assistência de frenagem desligada exige atenção redobrada, mas permite aproveitar todo o potencial da física revisada.

O modo Braking Point retorna com sua terceira temporada, agora com foco na equipe fictícia Konnersport. A história flui bem, ainda que mais previsível do que nas edições anteriores. O jogador alterna entre dois pilotos e até mesmo toma decisões como chefe de equipe, algo que lembra jogos de narrativa interativa como "Fifa Journey" ou "NBA 2K MyCareer". Não é uma revolução, mas oferece boas horas de drama e velocidade.