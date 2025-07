Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 02/07/2025

Um filme de animação vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 02 de julho de 2025 (02/07/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Shrek Terceiro" é um longa-metragem dirigido por Chris Miller .

O rei Harold, pai de Fiona, morre repentinamente. Com isto, Shrek precisa ser coroado rei, algo que ele jamais pensou em ser. Juntamente com o Burro e o Gato de Botas, ele precisa encontrar alguém que possa substitui-lo no cargo de soberano do reino de Tão, Tão distante.