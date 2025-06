Coletivo de Maracanaú traz peça com música e palhaçaria para o TJA

Um palhaço em cena e um teclado são o suficiente para transformar o palco principal do Theatro José de Alencar (TJA) em um verdadeiro “Contratempo”. O espetáculo do Coletivo Paralelo, de Maracanaú (CE), acontece neste sábado, 21, e domingo, 22, às 19 horas, com o artista Venicius Gomes. A peça, voltada para todas as idades, faz parte da programação de celebração dos 115 anos de fundação do TJA, que traz como tema de 2025 “O passado ecoa. O agora cria”.

Não à toa, “Contratempo” marca também um novo passo na trajetória do Coletivo Paralelo. Em cartaz há dez anos com o espetáculo “Pedro, que horas são?”, o trabalho já circulou pelo Ceará e pelo Brasil e traz em seu elenco um personagem que sempre despertou a curiosidade do público: um excêntrico tecladista. Interpretado por Venicius, que além de ator e palhaço é multi-instrumentista, ele é responsável pela trilha sonora ao vivo da peça, e sua presença carismática acabou rendendo um solo para contar a própria história.