Temperatura Máxima hoje (15/06/25); filme de domingo na TV Globo

A ocorrência cada vez mais frequente de eventos climáticos capazes de ameaçar a existência da humanidade faz com que seja criada uma extensa rede de satélites, ao redor de todo o planeta, de forma a controlar o próprio clima. Apelidado de "dutch boy", o sistema construído a partir da cooperação de 17 países é coordenado pelo engenheiro Jake Lawson. Após anos de dedicação, ele é afastado da função devido a questões políticas e, em seu lugar, é nomeado seu irmão caçula, Max. Três anos depois, quando a coordenação do "dutch boy" está prestes a ser transferida dos Estados Unidos para a ONU, falhas pontuais provocam uma forte nevasca em pleno deserto no Afeganistão e altíssimas temperaturas em Hong Kong, que matam centenas de pessoas. Jake é, então, convocado para descobrir o que está acontecendo. Enviado para a estação internacional, desvenda uma imensa conspiração, ao mesmo tempo que precisa deixar para trás os atritos existentes com Max.

Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima

Assista ao trailer clicando aqui.

Filme da Temperatura Máxima hoje, 15



Tempestade: Planeta em Fúria

Quando : hoje, domingo, 15 de junho de 2025 (15/06/25), às 12h50min



: hoje, domingo, 15 de junho de 2025 (15/06/25), às 12h50min Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay

Temperatura Máxima hoje, 15: sobre o filme Tempestade: Planeta em Fúria