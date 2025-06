Domingo Maior hoje 15/06/25: que filme passa domingo na TV Globo?

Um filme de drama vai passar no Domingo Maior hoje (15/06/25). Longa está previsto para começar às 1h15min, após "Copa do Mundo de Clubes da Fifa", na programação da TV Globo

Um filme de drama será exibido no Domingo Maior, na noite de domingo, 15 de junho de 2025 (15/06/25), na programação da TV Globo, às 1h15min (horário de Brasília). Trata-se de "Cidade de Deus", que vai ao ar logo após a exibição do "Copa do Mundo de Clubes da Fifa".

Buscapé, jovem pobre e negro, é um garoto muito sensível que cresceu na Cidade de Deus, favela carioca conhecida por ser um dos locais mais violentos da cidade. Ele consegue escapar do mundo do crime tornando-se fotógrafo profissional. Através de seu olhar atrás da câmera, ele analisa o dia a dia da favela onde a violência aparenta ser infinita.