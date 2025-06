Musical PlayStation The Concert chega ao Brasil em outubro, na BGS

A Brasil Game Show (BGS), considerada a maior feira de videogames da América Latina e uma das maiores do mundo, acontece desde 2009 em São Paulo e reúne dezenas de milhares de visitantes, estúdios, desenvolvedores, lançamentos e grandes marcas do setor. Em 2025, a feira ganha ainda mais destaque com uma atração inusitada: o “PlayStation The Concert”, espetáculo musical inédito na América Latina, que desembarca pela primeira vez no Brasil nos dias 11 e 12 de outubro, no palco principal da BGS.

O “PlayStation The Concert” é uma experiência ao vivo onde uma orquestra apresenta músicas intensas e emocionantes dos jogos de sucesso da PlayStation — como títulos cult como “Bloodborne” e “Astro Bot”. Além da música, o show mescla projeções de altíssima qualidade, iluminação em LED e som envolvente, criando uma imersão que vai muito além de assistir a um concerto — é quase como "entrar" nos mundos dos jogos.