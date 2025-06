Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 10/06/2025

Santa Barbara. Jane é mãe de três filhos e mantém uma relação amigável com Jake, seu ex-marido, de quem se separou há dez anos. Quando eles se encontram para a formatura de um dos filhos, fora da cidade, surge um clima e eles passam a ter um caso.

Só que Jake é, agora, casado com Agness, o que faz com que Jane torne-se sua amante. Paralelamente, Adam entra na vida de Jane. Ele é um arquiteto contratado para remodelar a cozinha do restaurante de Jane e, aos poucos, se apaixona por ela.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:

Simplesmente Complicado

Quando: hoje, terça, 10 de junho de 2025 (10/06/2025) às 15h25min



hoje, terça, 10 de junho de 2025 (10/06/2025) às 15h25min Onde: canal aberto da TV Globo

