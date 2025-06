Morre Sly Stone, músico pioneiro do funk nos EUA, aos 82 anos

Líder da banda Sly and the Family Stone, Sly Stone deixou seu legado na música ao promover diversidade cultural e artística

“É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento do nosso querido pai, Sly Stone de Sly and the Family Stone”, contou um membro da família, afirmando que o artista “morreu em paz, ao lado de seus três filhos, seu amigo mais íntimo e sua família”.

Conforme a AFP, o músico, nascido em 15 de março de 1943, na cidade de Denton, em Texas, havia sido diagnosticado com uma doença pulmonar obstrutiva crônica, tendo sido agravada por outros problemas de saúde.

Líder da banda Sly and the Family Stone, grupo multicultural e pioneiro na “integração racial” ao incluir membros de raças e gêneros diversos, o artista também é conhecido pelas canções “Dance to the Music”, “Everyday People”, “Everybody is a Star”, “If You Want Me To Stay” e outros sucessos que marcam o seu legado.

Em 1969, a banda realizou um show memorável no Festival de Woodstock. No ano seguinte, a banda pausou as atividades por “questões pessoais que acabaram levando à desintegração do grupo”.

