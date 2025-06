Veja roteiro de feiras criativas gratuitas em Fortaleza em junho

De 10 a 15 de junho, a Feira na Rosenbaum retorna a Fortaleza, com programação gratuita que promove design autoral e artesanato local / Crédito: Divulgação/ Feira na Rosenbaum

Junho começa movimentado para quem gosta de arte, design, gastronomia e encontros afetivos em Fortaleza. Três feiras criativas — Garagem 541, Feira na Rosenbaum e Chamego Feira — prometem ocupar diferentes bairros da Cidade com experiências que valorizam a produção local, o artesanato e a economia criativa. A maior parte da programação é gratuita e voltada para todas as idades. Auê Feira Criativa

Nos dias 7 e 8 de junho, a tradicional Auê Feira Criativa ocupa a Praça das Flores, no bairro Aldeota, com entrada gratuita e uma programação cultural que mistura design autoral, gastronomia, música e afeto. O evento tem como objetivo valorizar o empreendedor local e fortalecer o setor da economia criativa no Ceará.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Consolidada como espaço de encontro entre comunidade e cultura, a Auê promove uma vitrine para marcas cearenses e reúne milhares de visitantes a cada edição, fomentando a produção local e movimentando a economia da cidade. A programação deste fim de semana vem com forró pé de serra, para abrir o mês com o típico arrasta-pé, além de chorinho e samba. O line-up conta com os DJs Ben Pedrosa, Jeri Uchoa, Ingrid Salles e DJ Nego Célio, além das apresentações musicais de Mateus Farias, com o show "Por que choras, Mateus?", e Theresa Rachel, com o Samba da Theresa. Onde : Praça das Flores – Aldeota

: Praça das Flores – Aldeota Quando : sexta, 7, e sábado, 8, a partir das 16 horas

: sexta, 7, e sábado, 8, a partir das 16 horas Entrada gratuita

Mais informações: @auefeiracriativa Terceira edição do evento Garagem 541 Nos dias 14 e 15 de junho , acontece a terceira edição da Garagem 541, evento gratuito que une arte, artesanato, música e atividades infantis, em frente à Casa Nupê, no bairro Cocó.

Com curadoria das produtoras Thais Fraga e Brendha Forte, a proposta do Garagem 541 é levar os eventos para fora dos centros comerciais, ocupando espaços alternativos e aproximando os bairros da cena criativa da Cidade.



A programação inclui aulas de forró gratuitas, oficinas de bordado (R$ 195 – vagas limitadas), pintura artística com o projeto Pincelê, atividades infantis com Fazendo Arte e Clubinho a Todo Vapor e flash tattoos com Dayana Tricia.

Quando: sábado, 14, e domingo, 15, das 16h às 22 horas



sábado, 14, e domingo, 15, das 16h às 22 horas Onde: em frente a cafeteria Casa Nupê (Rua Dr. Gilberto Studart, 753 - Cocó)



em frente a cafeteria Casa Nupê (Rua Dr. Gilberto Studart, 753 - Cocó) Aberto ao público



Instagram: @garagem541____

@garagem541____ E-mail: [email protected]

Feira na Rosenbaum em Fortaleza

Entre os dias 12 e 15 de junho, a Feira na Rosenbaum retorna a Fortaleza com o tema “Feira pelo Brasil”, celebrando a produção autoral nacional com curadoria em arte, design, moda e gastronomia. A edição acontece na Estação das Artes, no Centro da Cidade, com entrada gratuita. O evento promove o encontro entre comunidades tradicionais, artistas independentes e pequenos empreendedores, num ambiente que valoriza a cultura e a sustentabilidade.

Quando: 12 a 15 de junho, às 11 horas



12 a 15 de junho, às 11 horas Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)



Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Entrada gratuita



Mais informações: @feiranarosenbaum

Chamego Feira

Com uma proposta acolhedora e cheia de significado, a Chamego Feira acontece entre os dias 12 e 14 de junho, no Parque Del Sol, em Fortaleza. A feira se destaca por promover a economia criativa de forma afetiva, reunindo expositores locais, produtos autorais, gastronomia e experiências artísticas que estimulam o cuidado, a sensibilidade e os encontros. Quando: 12 a 14 de junho, a partir das 17 horas



12 a 14 de junho, a partir das 17 horas Onde: Parque Del Sol



Parque Del Sol Mais informações: @chamegofeira

Feira Gastronômica Cultural A segunda edição da Feira Cultural e Gastronômica Brasil-Argentina acontece nos dias 17 e 18 de junho, no Senac Aldeota, em Fortaleza. Realizado pela Câmara de Comércio, Indústria e Turismo Brasil-Argentina no Ceará, o evento é gratuito e reúne experiências gastronômicas, programação técnica e atividades culturais. A feira contará com oficinas práticas, como o tradicional workshop de empanadas, além de estandes com produtos típicos e rodadas de negócios que reforçam a integração entre Ceará e Argentina. A programação também inclui debates sobre temas como reforma tributária, comércio exterior e capacitação em vinhos.