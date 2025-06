Confira roteiro de 10 spas para relaxar e reenergizar em Fortaleza

Mais do que massagens ou banhos aromáticos, esses espaços oferecem experiências de bem-estar que unem técnicas orientais, terapias com águas, controle alimentar e atividades físicas como yoga e pilates.

Com o estresse cotidiano, o autocuidado tem ganhado mais espaço nas rotinas urbanas. Em Fortaleza, os spas se consolidam como refúgios para quem busca equilíbrio entre corpo e mente .

“Num cotidiano acelerado, é essencial um momento para recarregar as energias e desacelerar, a fim de encontrar equilíbrio e mais tranquilidade para enfrentar o dia a dia”, afirma Ana Beatriz.

A palavra “spa” tem origem controversa. Pode ser uma sigla latina para “Salut per Aqua” (saúde pela água), ou vir da cidade belga de Spa, famosa por suas fontes termais. Seja qual for o caminho, a essência continua a mesma: tratar o corpo como templo e a água como fonte de cura .

Ana Beatriz trabalha em um spa de Fortaleza e comenta os benefícios desses espaços em entrevista ao Vida&Arte. “O que diferencia um spa é a sensação de acolhimento e tranquilidade que você sente assim que entra. Não é só sobre cuidar do corpo, mas sobre relaxar a mente e se reconectar consigo mesmo”, explica.

O Gran Spa proporciona uma experiência sensorial com esfoliações, máscaras, massagens corporais e tratamentos faciais integrados à hospedagem no hotel Gran Marquise e à grife mundial de cosméticos L'Occitane. O serviço também é acessível para quem não é hóspede.

O spa oferece tratamentos voltados para o bem-estar como drenagens, massagens para alívio de tensões musculares e terapias com pedras quentes. Além disso, há opções de diversos combos com diferentes propostas de relaxamento como "Day Spa Noiva", "Xô ansiedade" e "Te quero", voltado para relaxamento em casal.

Fortaleza dispõe de uma variedade de spas que atendem a diferentes necessidades e preferências. Seja para um dia de relaxamento ou para tratamentos específicos , esses espaços oferecem experiências que revitalizam o corpo e a mente. Pensando nisso, o Vida&Arte montou um roteiro com dez spas. Confira.

(85) 4006.5010 Instagram: @granspafortaleza

Mandala Spa Estética

Reconhecido como um dos maiores centros de estética do Ceará, o Mandala Spa oferece diferentes procedimentos estéticos e terapêuticos com laser 4D e uma linha autoral de cosméticos de autocuidado com produtos como água termal, esfoliantes e óleos corporais.



(85) 98645.1000 Instagram: @mandalaspaof

Fique Zen Spa

Com 12 anos de experiência, o Fique Zen Spa proporciona massagens e banhos terapêuticos em um ambiente tranquilo, oferecendo combos especiais para aniversariantes, noivas e gestantes. Utiliza também métodos de redução de celulites com tratamentos de ultrassons, drenagens e alta frequência.



(85) 98974.4687 Instagram: @fiquezenmassagens_

Spa Zen

O espaço oferece cuidados individuais e em grupos, com combos especiais para datas comemorativas. O spa também conta com momentos no Lounge da barraca Santa Praia, onde está localizado, misturando elementos da própria natureza aos tratamentos.