Vocalista do A-ha, Morten Harket revela diagnóstico de Parkinson

O músico norueguês Morten Harket, vocalista da banda A-ha , anunciou nesta quarta-feira, 4, que foi diagnosticado com Doença de Parkinson . “Não tenho problema em aceitar o diagnóstico. Com o tempo, levei a sério a atitude do meu pai de 94 anos em relação à forma como o organismo gradualmente se rende: ‘Uso o que funciona’”, declarou o artista no comunicado publicado no site oficial do grupo .

Até então “estritamente privada”, a condição do músico de 65 anos está mais “estável” após tratamento com medicação e cirurgia cerebral para implantação de eletrodos neuroestimulantes, no procedimento de estimulação cerebral profunda (ECP), que ameniza o impacto dos sintomas da doença.

Nascido em 14 de setembro de 1959, Morten é conhecido mundialmente pelas canções da banda A-ha que unem os gêneros new wave, pop e rock. Entre as músicas que são destaques desde a década de 1980: “Take on Me”, “The Sun Always Shines on T.V.”, “Hunting High and Low”, “I've Been Losing You” e “Stay on These Roads”.

“Não sinto vontade de cantar, e isso é um sinal para mim. Tenho a mente aberta em relação ao que acho que funciona; não espero conseguir ter controle técnico total. A questão é se consigo ‘me expressar’ com a minha voz. Do jeito que as coisas estão agora, isso está fora de questão. Mas não sei se conseguirei fazer isso em algum momento no futuro”, desabafou.