Popucom é mistura feliz de ação, quebra-cabeça e plataforma 3D

“Popucom” é um daqueles jogos que chama atenção imediatamente por seu visual vibrante e pela proposta cooperativa acessível. Ele se apresenta como um quebra-cabeça colorido, com a aparência de “Splatoon”, a lógica de “Candy Crush” e o espírito colaborativo de “Split Fiction”. Desenvolvido pela asiática Hypergryph, o jogo exige cooperação completa: não há modo solo nem sistema online para jogar com outras pessoas. É necessário ter alguém conhecido disposto a se juntar à aventura no mesmo sofá. A falta de um modo single player pode frustrar quem procura uma experiência individual, mas essa limitação também reforça a ideia de conexão e parceria, que está no coração da experiência.

A narrativa é delicada, presente em pequenos detalhes do hub central e no design das fases. Não há diálogos extensos nem cenas complexas. A construção do mundo lembra bastante “Splatoon”, jogo exclusivo da Nintendo, onde as pistas sobre o universo são sutis e distribuídas ao longo da experiência. Os personagens podem ser personalizados, e a presença de figuras como o professor Yokie traz um charme especial, embora o objetivo principal não seja contar uma grande história, mas sim aproveitar uma jornada divertida com outra pessoa.