Immolation faz show em Fortaleza com as bandas NervoChaos e Sysyphus

Show do Immolation faz parte da turnê latino- americana de divulgação do álbum "Acts of God"

O show integra a turnê latino-americana do grupo e os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 50.

Apontada como uma das principais bandas do death metal norte-americano , o Immolation faz show em Fortaleza na quinta-feira, 5. A apresentação acontece na casa de shows Hard Noise, no Benfica, com participação da banda veterana NervoChaos e da atração cearense Sysyphus, que fará a abertura da noite.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Formado em 1988 em Yonkers, Nova York, o Immolation é um dos nomes mais consistentes do metal extremo nas últimas décadas. Com álbuns considerados clássicos do gênero — como "Dawn of Possession" (1991), "Close to a World Below" (2000) e "Majesty and Decay" (2010) — a banda construiu uma identidade sonora baseada em riffs dissonantes, baterias intrincadas e uma atmosfera sombria que a diferencia dentro do estilo.

O grupo chega ao Brasil promovendo seu álbum mais recente, "Acts of God", lançado em 2022. A capa do disco tem assinatura de Eliran Kantor, artista que ganhou reconhecimento internacional ao trabalhar com grandes bandas como Testament, Heaven Shall Burn, Helloween, Soulfly, Bloodbath, Kreator e com os brasileiros do Krisiun.

Dividindo o palco com o Immolation, a banda paulistana NervoChaos segue como um dos nomes mais ativos do metal brasileiro. Não só pelos lançamentos, mas também pela quantidade de shows que a banda realiza no Brasil e no exterior. Criada em 1996, o grupo acumula turnês pela Europa, América Latina e Ásia, além de uma discografia extensa com mais de dez lançamentos.

Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio