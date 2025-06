Domingo Maior hoje 01/06/25: que filme passa domingo na TV Globo?

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje (01/06/25). Longa está previsto para começar às 23h35min, após "Fantástico", na programação da TV Globo

Um filme de ação será exibido no Domingo Maior, na noite de domingo, 1º de junho de 2025 (01/06/25), na programação da TV Globo, às 23h35min (horário de Brasília). Trata-se de "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge", que vai ao ar logo após a exibição do "Fantástico".

Oito anos após a morte de Harvey Dent, a cidade de Gotham City está pacificada e não precisa mais do Batman. A situação faz com que Bruce Wayne se torne um homem recluso em sua mansão, convivendo apenas com o mordomo Alfred. Um dia, um roubo em meio à uma festa na mansão Wayne, abre os olhos de Bruce para uma nova e eminente ameaça.