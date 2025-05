Clássico do RPG svolta renovado em ‘Tales of Graces f Remastered’

'Tales of Graces f Remastered' tem cerca de 40 horas de campanha / Crédito: Divulgação

Tales of Graces f Remastered é um RPG de ação japonês que chega aos consoles modernos e ao PC com uma roupagem renovada, após mais de uma década como exclusivo do PlayStation 3. O jogo entrega uma experiência bastante acessível para iniciantes no gênero, graças a uma série de melhorias de qualidade de vida e opções de personalização. A história acompanha Asbel Lhant, um jovem nobre que embarca numa jornada de amadurecimento após encontrar uma misteriosa garota sem memória. O enredo é clichê, com reviravoltas previsíveis, mas se sustenta pelo carisma dos personagens e pelos momentos mais leves — como os "skits", pequenas conversas opcionais que revelam a personalidade do grupo. A estrutura narrativa lembra títulos como Final Fantasy X ou Star Ocean, sendo familiar para fãs do gênero.

O controle dos personagens funciona de forma bastante fluida, especialmente após as primeiras horas, quando as habilidades mais complexas começam a ser desbloqueadas. Jogadores podem alternar entre comando manual ou deixar a IA cuidar do combate com base em parâmetros definidos. A IA, por sinal, surpreende positivamente. A única recomendação é evitar depender totalmente da automação nas batalhas mais desafiadoras, onde o uso manual de itens pode fazer diferença. Visualmente, o jogo mantém traços do seu passado no Wii — plataforma onde a versão original foi lançada — o que se traduz em modelos de personagens simples e um mundo colorido com estilo cartunesco. Mesmo assim, o remaster conseguiu entregar um resultado limpo e agradável, com texturas mais definidas e uma taxa de quadros estável. O visual não impressiona tecnicamente, mas possui charme e clareza, sem atrapalhar em nenhum momento a compreensão da ação. A trilha sonora é funcional, sem grandes destaques. Alguns temas são memoráveis, mas o conjunto é mediano dentro do que se espera da franquia. O destaque maior fica para a dublagem — disponível em inglês e japonês — e para os sons de batalha, que são bem sincronizados e ajudam a reforçar o impacto de cada golpe. Quem se dedica a Tales of Graces f Remastered pode esperar cerca de 40 horas de campanha, sem contar o conteúdo pós-jogo e os sistemas de customização que desbloqueiam habilidades únicas e incentivam o jogador a explorar mais.