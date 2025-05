Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 29/05/2025

Um filme de musical vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 29 de maio de 2025 (29/05/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Eu Só Posso Imaginar" é um longa-metragem dirigido por Andrew Erwin e Jon Erwin .

Com uma trajetória difícil, Bart Millard vira vocalista da banda MercyMe e compõe "I Can Only Imagine", canção que trata da relação com o pai e que foi sucesso mundial.