Pac-Man completa 45 anos como ícone dos videogames

Do formato inspirado em uma pizza ao apelido carinhoso dado no Brasil, jogo criado no Japão virou símbolo da cultura pop.Em 22 de maio de 1980, há 45 anos, o lançamento de um jogo no Japão revolucionou o entretenimento a nível mundial: "Pac-Man", criação de Toru Iwatani popularmente conhecida no Brasil como "Come-Come". Sua mecânica simples, com labirintos e fantasmas, conquistou toda uma geração, e seu sucesso perdura até os dias atuais. A estreia no fliperama foi um sucesso sem precedentes na história da indústria. O estrondo foi tão grande que bateu dois recordes mundiais, mantidos até hoje: o de máquina mais comercializada na história, com cerca de 300 mil vendas apenas em seus primeiros sete anos de mercado, e de maior arrecadação financeira. "Pac-Man é o ícone mais antigo dos videogames, o mais reconhecido. O personagem que está na história há mais tempo. Todo mundo reconhece seu desenho em suas mais de 200 aparições no universo dos videogames”, destaca José Carlos Tapia, diretor de marketing da Bandai Namco, empresa responsável pelo título do jogo, em entrevista à agência de notícias espanhola EFE. A mecânica "simples" do videogame é um dos principais atributos que atraiu e ainda atrai uma série de jogadores. "Os jogos da época eram muito simples, mas Pac-Man tem um algoritmo muito peculiar. Cada fantasma tem um comportamento diferente", diz o chefe da empresa japonesa. Mesmo agora, 45 anos após a estreia, o Pac-Man segue com uma base fiel de fãs e com lançamentos periódicos nos mais tecnológicos videogames, como o PlayStation 5. Ícone cult, estampou e inspirou uma infinidade de produtos. Virou até série. Come-Come: apelido carinhoso entre brasileiros Originalmente, o nome do jogo era "Puck-Man" – alusão à onomatopeia japonesa "paku", que representa o som que a boca faz ao se abrir e fechar. Para promovê-lo mais facilmente no exterior e evitar que o nome fosse corrompido no Ocidente – especialmente nos países de língua inglesa, onde uma troca de consoantes poderia transformá-lo em uma obscenidade –, "puck" virou "pac". No Brasil, o jogo aterrissou em 1983 e se estabeleceu com um apelido um tanto quanto curioso. Segundo o Uol, "Come-Come" apareceu, pela primeira vez, numa reunião interna da Philips. Na época, o jogo foi descrito como "é um bichinho, ele vai num labirinto e come, come, come...". Marcus Garrett também contou essa história em seu livro, 1983 + 1984: quando os videogames chegaram. A adaptação do nome foi essencial para que a população brasileira se identificasse com o arcade. Tudo começou com uma pizza O Pac-Man lembra uma pizza com uma fatia faltando. Quando ele se move, essa "fatia" abre e fecha como se fosse uma boca animada, dando a impressão de que ele está mastigando os pontos espalhados no labirinto. A referência à pizza, neste caso, também tem a ver com a ideia do criador para a criação do personagem. Iwatani já estava desenvolvendo o jogo que envolvia o ato de comer e algumas frutas, mas a ideia visual para desenhar a forma do Pac-Man veio justamente ao olhar para uma pizza e ver um pedaço faltando. O design do jogo, diferente dos cenários violentos que eram comuns em arcade na época, também foi essencial para atrair um novo perfil de interessados: mulheres. Assim, o carisma do personagem e a interface amigável ajudaram a disseminar e conquistar novos públicos que estavam alheios ao universo dos games. O legado de Pac-Man será mantido por muitos anos. "Ele é o nosso mascote, teve mais jogos de arcade em termos de mecânica, jogos de plataforma, esteve envolvido em jogos como Mario Kart, como Super Smash Bros... E, claro, ele estará aqui não apenas por esses 45 anos, mas por muitos mais", assegura Tapia.