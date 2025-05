Tela Quente hoje: qual filme vai passar nesta segunda (26/05/2025)

Um filme de drama será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 26 de maio de 2025 (26/05/2025). A exibição começa às 22h25min, na TV Globo, logo após "Vale Tudo". O longa "Elvis" tem direção de Baz Luhrmann.

A cinebiografia de Elvis Presley acompanhará décadas da vida do artista e sua ascensão à fama, a partir da relação do cantor com seu empresário "Coronel" Tom Parker. A história mergulha na dinâmica entre o cantor e seu empresário por mais de 20 anos em parceria, usando a paisagem dos EUA em constante evolução e a perda da inocência de Elvis ao longo dos anos como cantor. No meio de sua jornada e carreira, Elvis encontrará Priscilla Presley, fonte de sua inspiração e uma das pessoas mais importantes de sua vida.