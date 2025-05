Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 21/05/2025

Uma série vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 21 de maio de 2025 (21/05/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Questão de Tempo- Episódio 1" é uma telenovela dirigido por Kim Hyung Shik .

Michaela Choi, uma aspirante a atriz, e Lee Do Ha, diretor de uma fundação cultural, possuem estranhos poderes sobre o tempo. Enquanto ela é capaz de ver o tempo de vida de todos, inclusive o seu, ele pode parar a contagem regressiva da jovem com sua presença. Assim, Lee Do Ha se torna a única pessoa que pode ajudar Michaela Choi a realizar o seu grande sonho.