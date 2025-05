Ronaldo Fraga lança livro e participa de bate-papo em Fortaleza

O que está por trás de tantas mensagens traduzidas em roupas? Um pouco da história do artista é contada no livro “ Memórias de um estilista coração de galinha ”, que será lançado por Ronaldo neste sábado, 24, ao lado da jornalista Sabrina Abreu. O encontro acontece a partir das 16 horas na Cave Galeria.

Por nove anos, Sabrina entrevistou o estilista, abordando pautas como a infância, os relacionamentos, a militância política, as experiências ao morar fora do Brasil e, claro, suas coleções e a relação plural do artista com a moda. Os textos são ilustrados com fotos e croquis.

Em parceria com a Visu, uma agência de turismo de João Pessoa , acompanha os viajantes para o interior do Nordeste, compartilha conhecimento e enaltece saberes. Os roteiros passam por destinos como Chapada do Araripe e Cariri cearense e paraibano.

Admirador declarado e entusiasta da cultura brasileira, Ronaldo enaltece o Brasil desconhecido de muitos não só em suas criações, mas proporcionando vivências e promovendo o desenvolvimento do artesanato e do turismo.

As peças foram criadas sob uma cartela em preto, branco e cinza, remetendo à velhice vazia, com casa fechada e móveis cobertos por lençóis brancos.

Em 2016, o casting foi composto totalmente por mulheres transexuais. "El dia que me quieras" foi inspirada nas décadas de 1920 e 1930, com variações de um único vestido, mudando as estampas. A mensagem ressalta a importância de quem veste as roupas, e não as peças em si.

A apresentação iniciou com Ronaldo relembrando uma estatística que perdura: o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis. O dossiê da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) aponta que, em 2024, o País lidera, pelo 16º ano consecutivo, os índices globais de assassinatos contra essa população.

O figurino de Milton Nasciment

Em 2022, Milton Nascimento realizava sua última turnê, com figurino assinado por Ronaldo Fraga. À época, o estilista se inspirou no artista Arthur Bispo do Rosário, no escritor Guimarães Rosa e na própria trajetória de Milton para vesti-lo como uma divindade, um “orixá da música brasileira”, conforme descreveu Ronaldo.

Milton Nascimento se despede dos palcos após 60 anos de carreira Crédito: Marcos Hermes/Divulgação Milton Nascimento se despedirá dos palcos com a turnê A Última Sessão de Música Crédito: marcos hermes/divulgação

Feito de linho puro e forrado com seda dourada, o manto foi bordado à mão por uma bordadeira do Vale do Jequitinhonha. O vermelho representava o nascer na vereda e o azul remetia ao anoitecer. Elementos como violão e letras de canções de Milton também foram bordadas no manto.



Ronaldo também já assinou figurinos para peças teatrais e de turnês de outros artistas, como Fernanda Takai, Zélia Duncan, Chico César e Pedro Luís.

