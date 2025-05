Dorinha Duval, a Cuca do ‘Sítio do Picapau Amarelo’, morre aos 96 anos

Mãe da também atriz Carla Daniel, Dorinha Duval, a primeira Cuca do ‘Sítio do Picapau Amarelo’, morre aos 96 anos

Morreu nesta quarta-feira, 21, a atriz Dorinha Duval, aos 96 anos de idade. Primeira intérprete da Cuca no “Sítio do Picapau Amarelo”, de 1977, na primeira versão do seriado infantil na TV Globo, a morte da artista paulista foi anunciada pela filha, Carla Daniel, em publicação nas redes sociais.

“É com tristeza mas alívio que nos despedimos. Mãe, avó, amiga e que nos trouxe bons momentos de alegria para o público brasileiro. Te amo”, compartilhou a atriz na postagem.