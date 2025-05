Tela Quente hoje: qual filme vai passar nesta segunda (19/05/2025)

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A bomba explodirá se ele sair do carro, matando ele e seus dois filhos no banco de trás e também detonará se ele se recusar a seguir as instruções do bandido. A partir deste momento, Matt além de enfrentar o perigo, precisa dar uma olhada em sua vida para descobrir o que o levou a se tornar alvo de tal ataque.

Veja o trailer do filme "A Chamada" que vai passar na Tela Quente hoje:

Ficha técnica



Título Original



Retribution

Elenco