Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 14/05/2025

Antônia é uma mulher simples que, apesar de desempregada e cheia de dificuldades para pagar as contas, não perde o bom humor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Quando, indignada com o aumento dos preços no único mercado do bairro, ela faz um escândalo, Antônia acaba contagiando outros clientes e causando um reboliço em que saqueiam o mercado e se recusam a pagar. Agora, ela vai precisar de muito jogo de cintura pra justificar suas atitudes para o marido.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:

Não Vamos Pagar Nada

Quando: hoje, quarta, 14 de abril de 2025 (14/05/2025) às 15h20min



hoje, quarta, 14 de abril de 2025 (14/05/2025) às 15h20min Onde: canal aberto da TV Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui