Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 12/05/2025

Um filme de ficção científica vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 12 de maio de 2025 (12/05/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Planeta dos Macacos: A Origem" é um longa-metragem dirigido por Rupert Wyatt .

O cientista Will Rodman realiza experiências com macacos em busca de uma cura para o mal de Alzheimer, já que seu pai, Charles, sofre da doença. Após sua pesquisa ser cancelada, Will resolve aplicar uma amostra de medicamento no pai e outra num filhote de macaco.