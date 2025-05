Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 06/05/2025

Um filme de comédia romântica vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 05 de maio de 2025 (05/05/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "O Maior Amor do Mundo" é um longa-metragem dirigido por Garry Marshall.

Segue a vida de diferentes mães no Dia das Mães. Sandy está felizmente divorciada até descobrir que seu ex-marido fugiu com uma mulher muito mais jovem. Agora ela deve aprender a lidar com grandes mudanças em sua vida, pois seus dois filhos agora têm uma madrasta.