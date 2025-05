Rockstar divulga segundo trailer de GTA 6; veja

O jogo, que recentemente foi adiado pela empresa, será lançado no dia 26 de maio de 2026. Confira o segundo trailer do novo título da franquia

Com melhorias significativas na parte gráfica e visual, o jogo deverá ter um impacto considerável no preço, o que pode abalar a indústria de jogos.

A estimativa foi apresentada pelo especialista Matthew Ball no relatório State of Video Gaming in 2025 (“Estado dos Video Games em 2025”), no qual ele analisou diferentes formas pelas quais a indústria de videogames pode mudar nos próximos anos.

De acordo com Ball, há uma “esperança” na indústria de que a editora Take-Two capitalize o enorme hype do GTA 6 para aumentar o preço padrão dos jogos para 100 dólares. Na conversão atual, isso equivaler a cerca de R$ 600 no Brasil.